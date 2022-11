Barbara, la grande dame brune, nous quittait il y a 25 ans

Au début des années 70, Barbara cumule. Elle est présente sur scène, sur les planches et même au 7e art. Alors qu’elle signe son album "L’aigle noir" en 1970, elle est à l’affiche de la pièce "Madame" de Rémo Forlani. Elle tourne en 1972 dans le film de Jacques Brel "Franz". Deux ans plus tard, elle remet le couvert dans "L’oiseau rare" de Jean-Claude Brialy. Barbara n’arrête pas d’écrire pour autant de nouvelles chansons et enregistre l’album "La louve noire" sur lequel on retrouve le titre "Marienbad".

En 1980, elle s’installe à Précy en Seine-et-Marne. Elle sort l’album "Seule" en 1981. Elle coécrit avec Luc Plamondon le spectacle musical "Lily passion". Elle part en tournée partout en France et à l’étranger. De retour sur la scène du Châtelet à Paris en 1993, elle enregistre l’opus "Châtelet 93" qui lui vaut la victoire de la musique de l’artiste féminine.

L’artiste très productive et bien inspirée sort un ultime album en 1996 "Barbara". Sa santé précaire ne lui permet pas de l’assortir d’une tournée. Barbara s’éteint le 24 novembre 1997, à l’âge de 67 ans.