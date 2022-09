KATALOG comme un défi TikTok

Barbara Iweins parle de son intimité par la banalité. Ces objets pourraient être chez n’importe qui. Comment se fait ce retournement ? Par l’exhaustivité : l’artiste ne nous montre rien d’extraordinaire, mais elle nous montre tout. Un dévoilement par le banal. Et là, on voit pointer le nez de réseaux sociaux comme Facebook où l’on dévoile sa vie privée par les choses les plus communes : un nouveau vêtement, une photo de vacances, un plat au restaurant, le bulletin du petit. On ne dit rien de ses espoirs déçus, ses peurs ou l’usure du quotidien.

KATALOG est un livre aux Editions Delpire & Co et une exposition jusqu’au 29 septembre à Arles. D’autres expositions sont à venir, et pourquoi pas au vu de tou.te.s ?