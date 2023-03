Barbara Hannigan, la créativité animale d'une musicienne hors norme

"What does it take ?", voilà l’une des premières questions que Barbara Hannigan pose lors d’une masterclasse publique à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, ce vendredi 17 mars. La question est large : que faut-il ? Que faut-il pour chanter, pour la musique ?

Selon Barbara Hannigan, il faut de la passion, de l’amour, ne pas avoir peur d’être un peu solitaire et ne pas baisser les bras face aux obstacles. La musique est une curieuse porte vers la découverte, rappelle celle pour qui "la musique est son premier langage".

Incarner la musique est le fer de lance de Barbara Hannigan, qui ne craint pas de laisser apparaître une vulnérabilité assumée, couplée à sa technique vocale brillante. Pour son documentaire I’m A Creative Animal réalisé par Barbara Seiler, la soprano et cheffe nous embarque avec elle dans un univers fascinant, entre discipline, détermination et passion.