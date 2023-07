"Barbara est une de mes inspirations ultimes" : Pomme raconte ses influences et son évolution

C’était la première fois cette année que Pomme se produisait aux Francofolies de Spa. Bruno Tummers l’a rencontrée pour évoquer son parcours dans le métier, et son évolution différente de celles d’autres artistes de sa génération.

Le style de Pomme, c’est une empreinte particulière avec une signature vocale reconnaissable et un amour pour la chanson à texte française qui l’a beaucoup nourrie.

"J’ai beaucoup écouté Barbara principalement. C’est une de mes inspirations ultimes". "J’ai aussi écouté beaucoup d’artistes des années 70-80. J'ai écouté Michel Polnareff, que mes parents écoutaient."

Un univers qu’elle a imposé surtout par la scène depuis 10 ans et 3 albums, et qui fonctionne surtout par le bouche à oreille, contrairement à beaucoup d’artistes de sa génération connectée aux réseaux sociaux.

"Mon projet n’est pas du tout développé par ces biais-là, il est beaucoup plus ancré dans quelque chose à l’ancienne", explique Pomme. "Les gens vont me découvrir par plein de biais différents. J’ai fait beaucoup de premières parties quand j’ai commencé. Il y a aussi des gens qui me découvrent dans la presse locale parce que je fais beaucoup d’interviews dans des magazines locaux, il y a des gens qui vont me découvrir sur internet parce que je fais des collaborations… Ça fait 10 ans que je fais ça […]. C’est un processus vachement plus long et peut-être plus laborieux."