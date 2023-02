Barbara Cassin, académicienne : "Les mots sont très puissants mais insuffisants"

Dans Déclic, Julie Morelle reçoit Barbara Cassin, philosophe et membre de l’Académie française, de passage en Belgique à l’occasion de sa conférence philosophico-musicale "Le bonheur a-t-il plusieurs langues ?" au centre culturel Wolubilis.

Neuvième femme a avoir été admise à l’Académie française, Barbara Cassin a sur son épée d’académicienne inscrit la phrase "Plus d’une langue". "Avec une seule, on ne sait pas qu’on en a une. Il faut au moins en savoir deux pour savoir qu'on parle une langue." dit-elle pour justifier son choix.

Interrogée sur le titre de son dernier livre, Ce que peuvent les mots, Barbara Cassin répond que "les mots peuvent tout mais qu’ils ne suffisent pas". Selon elle, les deux domaines dans lesquels les mots sont très puissants mais aussi insuffisants sont l’amour et la politique. Dans ces domaines, elle souligne l'importance de la performance. "Quand on entend un discours, quelquefois ça ne persuade absolument pas. En revanche si on dit 'Yes We Can !', là ça devient performatif."

La philosophe réagit aussi à un précédent débat Déclic sur l’évolution de l’orthographe et à des potentielles réformes. "La langue évolue toute seule, je ne suis pas sûre que la faire évoluer volontairement soit une bonne chose. En revanche, arrêter de sanctionner les enfants qui mettent deux L au lieu d’un, oui. […] De plus, l’histoire de la langue est contenue dans son orthographe. Je trouve que la sanction n’est pas bonne." Elle ajoute ensuite que le rôle de l’Académie française est de travailler entre la norme et l’usage. "Quand il y a un autre usage, il peut devenir la norme. L’intérêt majeur du dictionnaire de l’Académie française, c’est que quand il est fini il recommence."