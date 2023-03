Barbara Abel sur la série "Attraction" : "Tout ce qu'il s'y passe est tout à fait possible"

"Le point de départ, explique Sophia Perié, c’est vraiment de prendre une famille la plus ordinaire possible, de lui donner le plus de réalisme possible, et puis de la plonger dans une situation absolument extraordinaire. C’est la base du thriller psychologique."

Mais tout en gardant un côté très crédible, souligne Barbara Abel.

C’est-à-dire que tout ce qui se passe est tout à fait possible. C’est ça qui fait que le frisson émerge vraiment de cette histoire. C’est que le spectateur s’identifie totalement à ces personnages et le côté crédible fait que, vraiment, il y a une tension psychologique très forte.

L’une des gageures de la série a été de mettre en scène un personnage principal sous emprise, donc apparemment pas très sexy, et d’en faire quand même un personnage auquel on a envie de s’identifier, poursuit-elle.

"Au début, Agathe est sous emprise, avec une fragilité, une vulnérabilité qui ne donnait pas envie. Il a fallu pouvoir la traiter de telle manière que, déjà, on croie au personnage, et puis qu’on ait envie de tenir avec elle et qu’on ait envie qu’elle s’en sorte."