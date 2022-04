Barbara Abel pour 'Les fêlures' : qui est le véritable meurtrier quand quelqu’un se suicide ?

Au fil du temps, Barbara Abel injecte dans ses romans de plus en plus de psychologie. En vieillissant, elle-même préfère les histoires "où les relations sont de la dentelle". Elle va à chaque fois un peu plus loin dans la confrontation psychologique et la tension émotionnelle entre les personnages. Et à chaque fois, les lecteurs suivent !

Son but premier reste toutefois de raconter une histoire, avec ses coups de théâtre, ses émotions, ses retournements de situation pour rester dans les codes du thriller. Ce qui l’intéresse, c’est de créer la surprise et l’émotion, à contrecourant de la surenchère de l’horreur et de la violence qu’on lit dans beaucoup de polars. Même si la violence psychologique est intense dans ses livres…

"Justement, on me dit souvent que ça prend de manière plus forte et que ça marque plus les esprits."

Ainsi, Barbara Abel est persuadée que le fait d’être sortie des codes et d’avoir une fin amorale a participé au grand succès de son roman Derrière la haine. Le film Duelles en a été tiré, réalisé par le belge Olivier Masset-de Passe. Une adaptation américaine en sera tournée prochainement, avec Jessica Chastain et Anne Hathaway.