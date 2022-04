Barbara Abel fête ses vingt ans d'écriture dans Sous Couverture

Grande lectrice depuis toujours, Barbara Abel avoue toutefois qu'elle ne connaissait pas bien l'univers des polars et des romans noirs avant de se mettre à écrire :

J'y suis allée franc battant, sans trop savoir la façon dont il fallait s'y prendre et du coup, j'ai raconté les histoires que j'avais envie qu'on me raconte, moi (...) J'y suis allée avec une liberté totale pour raconter ce genre d'histoires et je crois que c'est ce qui a plus.

Depuis, l'autrice a affiné son style. Pas de sang ni d'intrigue policière dans ses livres mais bien une fine connaissance de l'âme humaine. Barbara Abel excelle dans les thrillers psychologiques. Elle fait le pari de l'identification en campant des personnes ordinaires dans des situations qui dérapent. Et ça fonctionne merveilleusement ! Derrière la haine a reçu le prix des Lycéens en 2015 avant d'être adapté une première fois au cinéma par Oliver Masset-Depasse sous le titre " Duelles ". Last but not least, une seconde adaptation est en cours au Etats-Unis avec Jessica Chastain et Anne Hataway dans les rôles principaux ... Rien que ça !