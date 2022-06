Barbara Abel décortique son thriller : "Je dois être hyper crédible"

Barbara Abel était sur le plateau du 8/9 pour parler de son roman. Il s’agit d’un thriller se basant sur les thématiques du suicide, de la famille et de l’amour.

Martin et Roxane formaient un couple fusionnel. Rien ne pouvait présager le pire. Et puis, un matin, ils ont été retrouvés dans leur lit, suicidés. Si Martin n’a pas eu la chance de se réveiller, ce n’est pas le cas de Roxane. Quand elle ouvre les yeux, elle réalise que rien ne s’est passé comme prévu. Qui est le véritable responsable d’un être qui se suicide ? Comment justifier cette terrible décision ? Roxane va devoir fournir des explications…

C’est une histoire assez forte en émotion et sombre, que l’auteur assume complètement, dont la genèse à un lien avec la RTBF…

"J’ai assisté à un procès d’assise pour les besoins d’une série que j’ai coécrit, pour la RTBF. Une grosse partie d’un épisode se passait dans une cour d’assises et donc on s’y est rendu pour se rendre compte de comment cela fonctionnait sur place et rendre le truc un peu crédible ; et en fait j’ai assisté au procès d’un homme qui s’était suicidé avec sa maîtresse, elle est morte, lui pas. Il a été accusé d’homicide volontaire et voilà ce cas m’a passionnée…".