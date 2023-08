''Barb-Enheimer" le duel de l’été et la sortie de la Palme d’Or à Cannes

Justine Triet, pour vous replacer la carrière de cette réalisatrice, son film le plus connu c’est ''Victoria'', sorti en 2016 avec Virginie Efira en tête d’affiche. C’est Le film qui a permis à Virginie Efira d’effectuer un virage, de faire oublier sa carrière à la télévision et ses débuts dans des comédies romantiques. C’est depuis ce film qu’elle est devenue l’égérie incontournable du cinéma français.

''Anatomie d’une Chute'' c’est un film brillant même si un poil inutilement long, 2h20 quand même ! L’histoire démarre dans un chalet de montagne dans la région de Grenoble. Il y a un couple et leur enfant. Le mari est retrouvé mort au pied de leur maison. Est-ce un suicide ou sa femme l’aurait-elle poussé dans le vide, intentionnellement depuis le balcon ? Un procès a lieu : les relations tendues de ce couple seront disséquées dans un tribunal où les argumentations rhétoriques des avocats vont semer le doute. Et donc dans sa deuxième partie, ''Anatomie d’une Chute'' prend la forme de ce qu’on appelle un film de procès, un film de prétoire avec une telle justesse dans les discours et les envolées des différentes parties, qu’on a vraiment l’impression de suivre un procès en direct. Les seconds rôles, les avocats, sont particulièrement bien interprétés, le langage utilisé est un régal pour ceux qui apprécient les démonstrations dialectiques. Le titre, ''Anatomie d’une Chute'' a donc un double sens. On dissèque, comme dans la série ''Les Experts'', la chute de cet homme, l’orientation des gouttes de sang, la position du corps… Mais on dissèque également la chute de ce couple qui, on va le comprendre au fil des scènes de tribunal, était en pleine déliquescence : dépression, infidélité, charge mentale, c’est toute la vie de cette famille qui va être mise sur la sellette. Et finalement, dans un couple, rien n’est noir ou blanc, il n’y a pas un gentil ou un méchant, c’est systémique, chacun est toujours un peu responsable du malheur de l’autre quand ça ne va pas. Dans ce film, c’est la notion de culpabilité, dans la chute d’un couple qui est étudiée. C’est brillant je vous le disais mais aussi exigeant, du cinéma d’auteur de haut vol !