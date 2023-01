Baraque de Fraiture : retour de la glisse sur le toit de la Belgique

Après trois ans sans véritable manteau blanc, c'est le grand retour des sports de glisse à la Baraque de Fraiture, située à 652 mètres d'altitude. Une partie de la piste et des remontées mécaniques ont ouvert cet après-midi. De nombreuses familles ont fait le déplacement, à la grande joie des enfants.

Bien qu'ils aient fini par s'adapter face au manque de neige ces dernières années, les loueurs de matériel accueillent ces premiers flocons avec soulagement. "C'est un peu stressant, car des hivers sans neige, c'est catastrophique. Il y a toujours ce suspens de savoir si la neige va tomber ou non. Il y a toujours des doutes sur l'utilité de continuer ou non, mais cela reste avant tout une passion. Donc quand on ouvre, c'est génial", explique Roch Goëbels, qui tient un magasin dans la station ardennaise.

Avec la météo annoncée, la glisse pourrait d'ailleurs durer. "Si, comme l'annoncent les prévisions, de la neige arrive encore demain, pourquoi pas. Sinon, nous allons essayer de nous-même faire notre possible en travaillant sur les pistes pour que ce soit peut-être possible d'ouvrir ce week-end", déclare Julie Léonard, directrice de la station de la Baraque de Fraiture.

Une excellente nouvelle pour tous les amateurs qui pourraient être plusieurs centaines tout au long du week-end.