Baraque de Fraiture : le chantier de réfection du pont surplombant l’E25 débutera lundi prochain

C’est ce lundi 21 mars que débutera un chantier de réfection du pont situé à la Baraque de Fraiture. Ce pont supporte la N30 et surplombe l’autoroute E25. Selon la Sofico, il sera également procédé à une sécurisation d’éléments de parement du pont voisin dans l’échangeur supportant la N89.

Le chantier de réfection du pont permettra notamment de réhabiliter ses revêtements et son étanchéité, de rénover ses trottoirs et son joint de dilatation, de l’habiller d’un garde-corps métallique avec fonction de glissière de sécurité ainsi que d’une corniche métallique esthétique et destinée à faire passer les impétrants. La Sofico annonce aussi la réfection des bétons sous plafond, notamment.

Impact sur la circulation

Du 21 mars jusqu’au 15 octobre environ, la circulation sur le pont supportant la N30 à hauteur de Baraque de Fraiture sera régulée par des feux de signalisation. Sur l’E25/A25, pendant certaines phases de travaux, la circulation sera localement réduite à une voie dans chaque sens.

En avril, des opérations de sécurisation de " jupes " seront également réalisées sur le pont voisin à hauteur de l’échangeur de la Baraque de Fraiture (supportant la N89). Des feux de circulation seront installés sur la N89 pendant de courtes périodes.

Ce chantier représente un budget de près de près de 898.000 euros (HTVA) financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.