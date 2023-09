"Baraki" : une série belge au succès international

À l'étranger, la série a notamment été saluée pour son originalité. Le quotidien luxembourgeois L'Essentiel la décrit comme "comique et haute en couleur". Du côté de l'Hexagone, on apprécie son humour et sa galerie de personnages loufoques : "L’humour belge est le meilleur au monde et on a un plaisir fou à retrouver les petites histoires quotidiennes d’une belle bande de personnages déjantés", écrit Ouest France.

Acteur dans la série (qu'il co-réalise également, Fred De Loof a ressenti cette aura internationale : "On a eu des retours de toutes les classe sociales et de toutes les nationalités, nous confie-t-il en interview. Plein de gens nous ont remercié d'avoir fait cette série, car ça leur donne de l'espoir. Pour eux, c'est une forme de reconnaissance de se dire qu'on s'intéresse à eux et que ça vaut la peine de montrer leur vie aux autres".

Un portrait atypique et attendrissant qui, en cette rentrée, continue son petit bout de chemin sur Tipik et Auvio. Boom boom.