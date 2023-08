'Baraki' : top des meilleures réactions du public sur les réseaux sociaux

Baraki revient le samedi 2 septembre pour une saison 2 encore plus folle ! C'est l'occasion de revenir sur les meilleures réactions du public sur les réseaux sociaux.

Créée par Julien Vargas et Peter Ninane et réalisée par Adriana Da Fonseca, Fred De Loof, Peter Ninane et Govinda Van Maele, cette nouvelle saison continue d’interroger avec humour et justesse les réalités sociales belges.

Le pitch ? Deux ans après l’incendie volontaire de leur maison, les Berthet ont pris racine au camping du coin. Alors qu’Yvan et Nath tentent d’assumer leur séparation tout en étant les meilleurs parents possibles, que Didier et Cynthia cherchent à avoir un bébé à leur tour, que Timmy jongle avec l’enfant et l’adulte qu’il a en lui et que Jess vise son indépendance financière, 'cette année sera l’année de la maturité'. Mais chez les Berthet, rien ne se passe jamais comme prévu… Baraki, c’est une déclaration d’amour à la Belgitude, une ode aux bras cassés, à ceux qui improvisent avec ce qu’ils ont."

Mais si la saison 2 de Baraki a pu voir le jour, c'est grâce au succès de la première salve d'épisodes qui a ravi le public de Tipik et Auvio en 2021. Depuis, la série s'est construit une énorme communauté de fans sur tous les réseaux sociaux. Petit focus sur quelques commentaires pépites !