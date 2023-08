Baraki est bientôt de retour : l’occasion de revoir la saison 1 sur Auvio

Au programme pour la seconde saison : 12 épisodes de 26 minutes. Le public aura le plaisir de retrouver les personnages principaux et secondaires qui ont marqué la première saison. Sans trop spoiler, de nouvelles recrues ont rejoint le casting et elles envoient tout autant du lourd. Créée par Julien Vargas, Peter Ninane et réalisée par Fred De Loof, Ady El Assal, Bérangère Mc Neese et Adriana Da Fonseca, cette nouvelle saison continue d’interroger avec humour et justesse les réalités sociales belges.