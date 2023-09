La très attendue saison 2 de Baraki est de retour sur Tipik et Auvio. On vous propose de découvrir en exclusivité les trois premières minutes de l’épisode de ce soir : Le Maxibulles 3000 (épisode 4).

Après avoir retrouvé une recette secrète, Gisèle et Larissa décident d’ouvrir un stand de gaufres au camping pour s’offrir le jacuzzi de leurs rêves. De leur côté, Didier et Cynthia apprennent la stérilité de Didier et se mettent en recherche d’un donneur potentiel…