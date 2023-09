"Baraki" : découvrez les trois premières minutes de l’épisode de ce soir

La très attendue saison 2 de Baraki est enfin sur Tipik et Auvio. On vous propose de découvrir en exclusivité les trois premières minutes de l'épisode de ce soir : L'amour au bout du swipe (épisode 3).

Au sex shop, Yvan fait la rencontre fortuite de Christopher, le nouveau compagnon de Nathalie. Par dépit, il les invite à dîner en compagnie de sa nouvelle petite amie "Titiche". Le seul problème, c'est que Titiche n'existe pas. Yvan doit trouver une fausse petite amie pour ne pas perdre la face. Et la seule solution qu'il trouve est d'inviter son ex Viviane. Mais Viviane ne sait pas mentir et le dîner ne va pas se passer aussi bien que prévu…

La saison 2 de Baraki est de retour depuis 2 septembre : un épisode chaque samedi soir en TV sur Tipik à 20h05. L’intégralité de la série est aussi à binge watcher sur Auvio