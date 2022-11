Baraka, le duo hybride à découvrir de toute urgence

Vous aviez tous les deux une carrière solo avant Baraka. Qu’est-ce qui vous a motivé à joindre vos forces ?

Cristofeu : C’est un peu le hasard. Je fais de la musique depuis un certain nombre d’années. J’ai habité en Angleterre où j’ai appris la musique et la production. Quand on s’est rencontrés avec Sarah, elle avait l’intention de devenir DJ. Pendant le confinement à Vienne, j’avais emmené mon studio pour faire des sons et elle m’a fait écouter des voix donc on a essayé de mêler les deux. On a créé plein de musique et on le sentait bien, donc on a lancé ce duo. Il y avait cette volonté de créer un groupe avec un vrai projet artistique, là où nos projets personnels sont plus des terrains d’expérimentation où les goûts changent, les évolutions se font… Ce sont plus des projets de tests, alors que Baraka est le résultat de tous ces tests mis ensemble.

Hawa Sarita : Notre projet solo est assez différent, c’est plus un endroit où on explore la musique club. On a des esthétiques assez similaires, très progressives, un peu trance, techno, breakbeat, acid… Le projet Baraka, c’est vraiment pour proposer nos productions à nous avec des voix assez organiques, caverneuses… J’écris beaucoup de poésie et de chansons depuis longtemps, j’ai fait de la guitare et du chant lorsque j’étais jeune. Donc de mon côté, c’était un peu aussi pour renouer avec mes premières passions.

On aime dire qu’on fait de la musique club avec une touche pop et de la musique pop avec une touche club.

Cette formule d’un duo homme-femme produisant une musique de club avec du chant peut faire penser à un groupe comme Ascendant Vierge dans sa dynamique. Est-ce que vous pensez qu’ils ont en quelque sorte ouvert la voie à des duos comme vous ?

Cristofeu : Effectivement, ils ont peut-être apporté quelque chose. Après, musicalement, ce n’est pas du tout une référence pour nous. Esthétiquement, on kiffe leur démarche. C’est vrai qu’en tant que duo mixte, il y a peut-être une similitude lorsqu’on regarde le paysage français. Mais nous, on digère surtout nos influences de jeunesse, ce qu’on retranscrit dans notre musique.

Hawa Sarita : On aime dire qu’on fait de la musique club avec une touche pop et de la musique pop avec une touche club. On est à la fois, de par nos carrières solo, dans les milieux très underground, avec des musiques un peu plus “niche”, mais aussi on a ce côté très pop dans les voix et leur traitement, avec des toplines, etc. C’est un projet qu’on imagine autant joué en club que dans une salle de concert ou des festivals.