Baptiste Lecaplain : "Je n’avais pas envie de faire la version 'Father fucker' de 'Mother fucker' "

Professeur de philosophie, ancien guitariste d’Alain Bashung et leader du groupe Kat Onoma durant plus de 15 ans, Rodolphe Burger a scotché BJ Scott. Ce musicien et chanteur français a choisi le rock poétique pour déchiffrer ce monde où le provisoire est devenu permanent, le réel de plus en plus fictif et où l’industrie musicale prend le pas sur la création musicale.

