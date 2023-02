Baptise Lecaplain au Cirque Royal pour son spectacle "Voir les gens" : "Il n’y a pas de concurrence en humour"

Baptiste Lecaplain était l’invité du 8/9 pour son nouveau spectacle Voir les gens, dans lequel il traite de sujets parfois intimes. Il sera le 24 mars sur la scène du Cirque Royal à Bruxelles.

Voir les gens est un spectacle qui s’adresse à tous les âges. C’est d’ailleurs grâce à sa fille que lui est venue l’idée du titre : "elle me voyait tous les soirs partir tard. J’avais peur qu’elle me prenne pour Batman, et comme je ne voulais pas lui dire que je jouais des spectacles, je lui disais que j’allais voir des gens", explique-t-il. "J’avais envie de donner un aspect un peu mystérieux et sérieux à ma fille."

S’il parle principalement d’événements de sa propre vie, les thèmes sont traités de façon décalée. "Ceux qui ont vu les deux précédents spectacles retrouveront un peu la même patte, très absurde, très énergique. […] Je parle un peu de la paternité, du fait de vieillir, mais je parle aussi des guêpes et de la sodomie, ce qui n’a rien à voir."

Énormément de nouveaux stand uppeurs en ce moment, un contexte qui ne l’empêche pas de remplir les salles : "je pars du principe qu’il n’y a pas de concurrence. […] C’est comme s’il y a des bonnes sorties ciné, quand il y a plusieurs films à l’affiche, je trouve que ça draine les gens."

Si vous aimez un humoriste, ce n’est pas pour autant que vous n’allez pas voir les autres.

Baptiste Lecaplain a d’ailleurs d’autres projets pour la scène dans le futur, notamment un spectacle en trio qui pourrait se faire avec ses amis Jérémy Ferrari et Arnaud Tsamère. "C’est un secret de polichinelle, c’est juste qu’il faut qu’on termine notre one man […], on a très envie de faire un spectacle tous les trois", dévoile-t-il.

Voir les gens, le spectacle de Baptiste Lecaplain, c’est le 24 à Bruxelles. Plus d’infos et réservations sur le site du Cirque Royal.