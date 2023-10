Baptêmes en parachute : la saga Skydive Saint-Ghislain en approche de conclusion

Skydive Saint-Ghislain, c’est une véritable saga. Après 10 ans d’activité aux lacs de l’Eau d’Heure, le club de parachutisme a dû trouver (comme tous les opérateurs de Cerfontaine) un nouveau point de chute. C’est à Saint-Ghislain que les investissements sont finalement consentis. Skydive y aménage un superbe hangar pour le parking de son avion et surtout pour l’accueil des clients et des moniteurs. Mais la zone est difficile en termes de couloirs aériens car elle côtoie notamment la zone de Charleroi- Bruxelles-Sud.

Si la Direction générale des Transports Aériens soutient le projet, les aiguilleurs du ciel de chez Skeyes (anciennement Belgocontrol) limite l’exploitation à 1676 mètres et si le trafic aérien et la sécurité le permettent (en fonction de la densité du trafic, de la météo, de l’utilisation des pistes) en coordination avec Skeyes, il peut opérer plus haut.

Ce qui signifie que pour pratiquer ses sauts et baptêmes à plus de 4000 mètres, Skydive Saint-Ghislain doit systématiquement demander des autorisations qui leur auraient été très souvent refusées, occasionnant les nombreuses annulations de sauts pour les clients. Parfois même lorsque les futurs baptisés étaient déjà installés dans le Cessna Caravan en attente du grand frisson.

Le gérant de Skydive Saint-Ghislain, Paul Marien, évoque la vectorisation très (trop) poussée chez Skeyes qui empêche de nombreuses sorties. "Trop de sécurité, tue la sécurité", nous dit-il. "Nous aurions pu opérer sans problème et nous avons collecté des preuves sur les radars que la prudence était parfois excessive".

Alors les aiguilleurs du ciel ont-ils fait de l’excès de zèle avec le club de parachutisme de Saint-Ghislain ? Une réunion entre l’autorité aérienne, Skeyes et le club plaignant devrait prochainement objectiver le nombre de refus enregistrés. La rencontre permettra aussi de redéfinir et peut-être d’agrandir les périodes d’activités possibles. Ce qui permettrait de reprendre les sauts sur Saint-Ghislain avec plus de sérénité.

Face à cette situation de blocage, et pour honorer ses prestations et rattraper le retard, la société a depuis cet été trouvé d’autres solutions et organisé des sauts en France et, après une bataille judiciaire en extrême urgence, de nouveau à Cerfontaine.

Fin octobre sonnera probablement la fin de la saison pour les baptêmes. Qui reprendra en avril 2024.