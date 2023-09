Baptême du feu pour les Red Flames en Ligue des Nations : "Plus difficile mais plus agréable"

L’avenir, justement, parlons-en. Avec 11 joueuses de 23 ans ou moins, la sélection pour les deux premiers matches (contre les Pays-Bas puis en Écosse) semble tournée vers des échéances plus lointaines. La plus jeune joueuse du groupe, Marie Detruyer, a d’ailleurs participé cet été à l’Euro U19 organisé en Belgique. "Pour moi c’est un nouveau cycle, après des derniers mois où on a surtout joué des matches amicaux", précise le coach. "On a regardé quelles étaient les jeunes qui pouvaient venir montrer leur niveau chez les A et apporter leur talent en plus de l’expérience déjà présente dans l’équipe. Nous avons créé une 'nouvelle sélection' en quelque sorte. On fera le point après les six matches. Parce que sera ça le moment le plus important, au printemps prochain : le début des qualifications pour l’Euro 2025."

C’est une autre réalité de cette nouvelle Ligue des Nations : son issue aura un impact sur la composition de nouveaux groupes pour les qualifications à l’Euro. Le réel objectif des Red Flames après deux participations consécutives au tournoi (2017 et 2022). "Si on est réaliste, les deux premières places du groupe sont inaccessibles", concède Tessa Wullaert. "Mais on veut toujours essayer de signer un résultat, même contre l’Angleterre ou les Pays-Bas. On aura un plan et on va tout faire pour l’exécuter. La troisième place est un must, mais on va bien sûr essayer aussi contre les grosses équipes."