Baptême de plongée : on fait le grand saut à Némo 33 à Bruxelles

Infos pratiques :

Pour plonger dans les eaux limpides de Nemo 33, il faut juste amener son maillot et sa serviette, avoir 12 ans minimum et être en bonne santé.

Les baptêmes se font par 2 maximum (sauf évènement spécial) et il faut réserver !

Le baptême (avec un instructeur) coûte 69€ par personne et dure +/- 1h00. Tout le matériel est compris dans le prix (masque, bouteille, détendeur, gilet, palmes.)

On descend jusque 5m maximum. C’est parfois moins profond, ça dépend si les gens sont à l’aise ou non. Les instructeurs sont bienveillants et adaptent la plongée. Le but, c’est vraiment de prendre du plaisir et ressentir de bonnes sensations.