Malgré ces éléments non récurrents dans les résultats, la banque voit "une base de revenus solide et diversifiée et une augmentation des dépenses contenue bien en dessous de l'inflation". Elle se félicite d'une "bonne dynamique commerciale" et de "résultats solides" dans un contexte d'inquiétudes économiques, suscitées par l'invasion russe en Ukraine et l'inflation élevée notamment. De nouveaux crédits pour 19,2 milliards d'euros ont par ailleurs été émis avec une augmentation des crédits à la clientèle de 2,9 milliards par rapport à 2021.