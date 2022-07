Banques alimentaires : les dons ont baissé de plus de 6% depuis l'an dernier

La crise du pouvoir d'achat a une double conséquence : les demandes auprès des banques alimentaires ont augmenté de plus de 15 % depuis janvier. Plus concrètement, ils étaient 177.000 par mois en 2021 à faire appel aux banques alimentaires contre 204.000 en 2022. Une augmentation que l'on doit à la crise sanitaire et aux répercussions de la guerre en Ukraine.

Le problème, c'est que les dons ne suivent plus. On estime leur baisse à plus de 6% depuis l'an dernier. Et pour cause, ce sont les grandes marques et les supermarchés qui fournissaient habituellement les produits de longue conservation. Mais ces donneurs peinent eux-mêmes aujourd'hui à garantir l'approvisionnement de certains de leurs rayons.

La fédération des banques alimentaires lance donc un appel aux dons du côté des particuliers.