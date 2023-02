Banque européenne d'Investissement : l'Europe à la traîne en matière d'innovation numérique

L'Europe doit dès lors renforcer considérablement ses dépenses d'investissement productif "si elle veut tenir la cadence de la concurrence mondiale et atteindre l'objectif de neutralité carbone", plaide la BEI. D'après elle, l'écart en matière d'investissement productif entre l'Union européenne et les États-Unis représente près de 2% du PIB, un retard qui "persiste depuis plus de dix ans". Les derniers chiffres obtenus par la BEI viennent confirmer cet écart. En effet, d'après les quelque 12.500 entreprises interrogées par la banque dans le cadre de son rapport annuel, il ressort qu'une part significative de celles-ci ont freiné leurs courses à l'innovation en 2022, comparé à l'année précédente.

Le sous-investissement dans l'innovation et les machines et équipements pourrait compromettre la compétitivité de l'Europe à long terme

En outre, l'écart en matière d'investissement a été exacerbé par la pandémie, période pendant laquelle les entreprises se sont révélées moins enclines à se transformer en Europe qu'aux États-Unis, analyse l'institution. Les entreprises interrogées ont par ailleurs désigné l'incertitude, les déficits de compétences et le coût élevé de l'énergie comme les principaux obstacles à l'investissement.