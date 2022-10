Bannis de certains pays, les produits éclaircissants en plein boom sur les réseaux sociaux.

Sur les emballages de ces produits, on voit des jeunes femmes à la peau claire avec des noms de marques comme "Clinic Clear", "Glow&Lovely" (anciennement "Fair & Lovely", "Claire & Jolie" en français) ou CaroWhite. Le tout abritant des cosmétiques qui garantissent une peau plus claire, plus souple et plus satinée.

Patchs, injections de corticoïdes, pilules de glutathion, crèmes, huiles, boissons…

Les manières de s’éclaircir la peau se sont multipliées au fil des années.

Disponibles sur des sites de ventes spécialisés dans les cosmétiques ethniques comme Lady Edna, ces produits sont facilement accessibles et vendus à des prix abordables alors que certains ont déjà fait l'objet de procédures de rappel en France.

Par exemple, la marque CaroLight (désormais CaroWhite) a reçu en 2018 un avis de rappel de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes) en raison d'un "risque de lésions cutanées dues à la présence de composés interdits". Car bien que sous le feu des projecteurs sur les réseaux sociaux, les produits éclaircissants ne sont pas sans risque pour la santé.