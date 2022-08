Banneux : pas de procession aux flambeaux en extérieur ce 15 août, à cause de la sécheresse

Cette fois encore, la fête de l’Assomption a attiré une foule de nationalités diverses à Banneux, même si les habitués étaient présents en moins grand nombre. Avant la pandémie de coronavirus, le sanctuaire accueillait régulièrement entre 20.000 et 25.000 pèlerins. "Il y a beaucoup de monde, mais nous serons en dessous des autres années, à notre avis. C’est difficile d’estimer car le domaine est assez grand", a commenté à ce propos le responsable presse Fabian Delarbre.

Après deux années marquées par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus, l’ambiance a toutefois été décrite comme beaucoup plus détendue et conviviale qu’auparavant : "Les pèlerins étaient heureux de pouvoir revenir pour fêter la Vierge Marie", a encore ajouté Fabian Delarbre. "Il y a des Syriens, des Arméniens, des Croates, etc, l’assemblée de la messe était multicolore."