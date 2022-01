Banjo-Kazooie rejoint l’abonnement Nintendo Switch Online ce jeudi

Il rejoindra, ce 20 janvier, les autres titres déjà disponibles, à savoir :

Dr. Mario 64

Mario Kart 64

Mario Tennis

Sin and Punishment

Star Fox 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda : Ocarina of Time

WinBack : Covert Operations

Yoshi’s Story

Paper Mario

Rappelons que pour l’instant, l’offre de Nintendo ne séduit pas. Son prix, très élevé, a été critiqué, et la qualité de l’émulation a également été pointée du doigt. Parmi les défauts repérés par les joueurs, on note de l’input lag, soit un délai entre la pression sur une touche de la manette et l’action à l’écran; des problèmes de connexion lors de parties en ligne ou encore des plantages, qui peuvent entraîner la suppression des données de sauvegardes.

Bref, un service loin d’être qualitatif pour un abonnement proposé au prix de 39,99 euros par an.