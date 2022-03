Bangladesh : cinq morts, des dizaines de disparus dans le naufrage d’un ferry

Des images diffusées par les médias montraient des passagers hurlant au moment de la collision entre le cargo et le ferry et sautant dans l’eau polluée du cours d’eau alors que le bateau sombrait. Un responsable local, Monjurul Hafiz, a indiqué que les garde-côtes et des plongeurs participaient aux efforts pour retrouver des survivants.

Les accidents de ferry, souvent surchargés et mal entretenus, sont fréquents au Bangladesh, où les règles de sécurité sont laxistes, selon les experts.

En juin, 32 personnes avaient trouvé la mort lorsqu’un ferry avait fait naufrage après une collision avec un autre bateau. Au moins 78 personnes avaient péri en février 2015 dans la collision entre un bateau surchargé et un cargo sur une rivière à l’ouest de la capitale.