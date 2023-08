Bangladesh : au moins 55 personnes ont péri dans les inondations depuis début août

Au moins 55 personnes ont perdu la vie au Bangladesh depuis le début du mois d’août, à la suite d’inondations et glissements de terrain causés par des pluies torrentielles, qui ont fait d’un million de sinistrés, ont annoncé dimanche les autorités.

Quelque 21 morts ont été décomptés à Cox’s Bazar, 19 à Chittagong, 10 à Bandarban et cinq à Rangamati, selon des responsables des zones les plus touchées par les intempéries. "Ce sont des pluies parmi les plus fortes de ces dernières années", a déclaré le chef du département de météorologie du Bangladesh, Azizur Rahman, précisant que 312 millimètres de pluie avaient été enregistrés pour la seule journée du 7 août.

"A Cox’s Bazar, environ 600.000 personnes ont été touchées par les pluies", a précisé l’administrateur du district, Shaheen Ibrahim, qui accueille un million de réfugiés rohingyas ayant fui la répression en Birmanie. Selon le commissaire aux réfugiés, Mizanur Rahman, quatre Rohingyas font partie des victimes, dont un enfant et sa mère qui ont été ensevelis sous un glissement de terrain. "Nous avons déplacé environ 2.000 personnes vers des lieux sûrs", a expliqué Mizanur Rahman.

Des centaines de villages ont été submergés à Chittagong, la seconde ville du pays qui dispose du plus grand port. "La pluie a endommagé au moins 5.000 maisons avec un toit de chaume", a précisé l’administrateur local, Abul Bashar Mohammed Fakhruzzaman. Les transports ont été arrêtés pour quelques jours entre Chittagong et Cox’s Bar et les voies ferrées ont été endommagées, a-t-il détaillé.