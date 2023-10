"Banel et Adama" de Ramata-Toulaye Sy : un conte climatique et culturel

Banel et Adama vivent dans le nord du Sénégal, à la frontière de la Mauritanie. Le village isole sa communauté du reste du monde, mais offre peu d’intimité au jeune couple, obligé de partager le toit familial. Pourtant Banel et Adama ont un objectif, et dès que la vie le permet, ils creusent, afin de désensabler la maison qui deviendra leur nid. Mais le réchauffement climatique, comme partout dans le monde, fait son oeuvre, et la saison des pluies tarde. Le bétail s’éteint, la nourriture manque, et de nouvelles réflexions s’imposent. Pourtant il n’est pas question de partir. Partir pour aller où ?

Rencontre avec Ramata-Toulaye Sy…

"Banel et Adama" de Ramata-Toulaye Sy – Une fable qui nous rappelle que si les populations du sud se déplacent, c’est le nord qui en est en partie responsable.