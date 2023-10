Vivant dans un village reculé du Sénégal touché par la sécheresse, Banel et Adama s’aiment d’un amour inconditionnel. Mais leur façon de mener leur existence ne plaît pas à tout le monde et leurs choix de vie vont venir se heurter aux conventions de leur communauté. Face aux injonctions et aux interdits, le couple, uni, va plus que jamais réaffirmer son désir de liberté, au risque de s’attirer de graves ennuis...