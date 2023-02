Bandolera : « La première fois que je suis entrée en studio, c’était il y a 4 ans ! »

On a enregistré un son avec Zara Tosta. Il va s’appeler "Corazón"

Bandolera a été plus précise aussi concernant ses projets : "On a enregistré un son avec Zara Tosta. Il va s’appeler "Corazón", et on compte le sortir la veille de la Saint-Valentin, le 13 février. C’est un titre qui parle de toutes les galères qu’un couple peut traverser. Il rappe en français et moi je chante en espagnol sur le morceau". Productive, Bandolera a encore ajouté qu’un titre appelé "Criminal" sortirait le 17 février, et qu’il allait nous enjailler !