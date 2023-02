Bandler Ching : Electro-jazz à profusion

Imaginé par Ambroos De Schepper, le saxophoniste du groupe Azmari, le projet Bandler Ching compte également dans ses rangs le bassiste Federico Pecoraro (ECHT!), le batteur Olivier Penu (Kel Assouf) et les claviers d’Alan Van Rompuy. Parfaitement bilingue, typiquement bruxelloise, la formation mélange les genres et les cultures à sa façon : sans dire un mot (ou presque). Exercice de style instrumental, "Coaxial" est un disque fou et aventureux, aussi à l’aise avec les classiques de John Coltrane qu’avec les plus belles références du label Warp (Aphex Twin, B12, Squarepusher)."Quand nous composons, nous partons du jazz et nous le transformons par petites touches personnelles, avec de l'improvisation et beaucoup de liberté", raconte le leader du projet. "Finalement, notre proposition s’enrichit avec des idées piochées dans la culture électronique et le hip-hop."