"Bande Magnétique" de Raphaël : un concert-spectacle innovant

Dans Matin Première, François Heureux s’entretient avec le chanteur Raphaël, qui présentera un concert-spectacle au Cirque Royal le 18 janvier 2023.

Imaginez un studio d’enregistrement, une vieille cabine posée sur une scène. Devant il y a un piano avec trois magnétos à bandes qui tournent. Derrière il y a une forêt. Je joue 3-4 chansons au piano et au bout d’un certain temps un ingénieur du son traverse la salle bruyamment. […] S’installe alors une sorte de dialogue entre cet ingénieur du son imprévisible, un peu fantasque, et moi. […] Il me bouscule et sait des choses qu’il ne devrait pas savoir sur moi.