Suivant Riley et Jacob, deux techniciens scientifiques travaillant pour un organisme environnemental, Lost Signals délaisse le péril jeune des ados du précédent volet. Le point de vue est ici plus adulte. Mais le numéro d’équilibriste passionne toujours autant. Le jeu d’aventure hyper narratif jongle ainsi entre une vibe très Stranger Things et un récit évoquant notamment un père en perte d’autonomie et un héritage familial difficile à assumer. Ouvrant par accident des portails permettant de voyager dans le temps, le duo se rend ainsi vite compte que ces fenêtres donnent vers leur passé trouble.