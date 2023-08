Bande dessinée : "La loi des probabilités" de Rabaté et Ravard, un formidable appel à la vie

Chaque mercredi, Thierry Bellefroid nous propose une plongée dans l’univers de la bande dessinée et du roman graphique. Pour cette première chronique sur Musiq3, il nous propose une BD qui, au premier abord pourrait ressembler à une tragédie, mais qui est en réalité une vraie comédie burlesque, La loi des probabilités de Pascal Rabaté et de François Ravard, paru aux éditions Futuropolis.

Que feriez-vous si vous appreniez que vous n’aviez plus que trois mois à vivre ?

C’est une bande dessinée en bichromie (en noir, blanc et bleu) que nous présente Thierry Bellefroid, La loi des probabilités paru chez Futuropolis. C’est l’histoire de Martin Henry, un monsieur-tout-le-monde travaillant dans une entreprise qui réalise des mots croisés, qui apprend du jour au lendemain qu’il ne lui reste que trois mois à vivre. Passé la stupéfaction, Martin Henry décide alors qu’il est grand temps de réaliser ses rêves : il démissionne et convainc sa femme, à qui il tait sa maladie, de quitter leur train de vie monotone et quelque peu pantouflard pour partir en voyage au Canada pour aller voir les baleines.