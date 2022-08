Bande de Gaza : Israël craint des attaques après l’arrestation présumée d’un chef du Jihad islamique en Cisjordanie

L’armée israélienne a ordonné mardi la fermeture de plusieurs routes le long de la frontière avec la bande de Gaza, craignant des attaques depuis l’enclave palestinienne après l’arrestation présumée d’un chef du Jihad islamique en Cisjordanie.

"À la suite d’une évaluation de la situation et d’activités terroristes affiliées au Jihad islamique palestinien, il a été décidé de bloquer les zones et les routes adjacentes à la barrière de sécurité avec la bande de Gaza", a indiqué l’armée dans un communiqué.

"La zone a été fermée aux civils en raison d’une menace directe et afin d’empêcher une éventuelle attaque contre des civils", poursuit l’armée qui a également annoncé la fermeture d’une plage, la suppression des trains entre les villes d’Ashkelon et Sderot ainsi que la fermeture du passage d’Erez, seul point de passage pour les personnes entre la bande de Gaza et le territoire israélien.