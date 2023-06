Bande-annonce : Zendaya au cœur d’un triangle amoureux dans le nouveau film de Lucas Guadagnino

Le réalisateur de "Call me by your Name" a fait confiance à la jeune actrice Zendaya pour son nouveau film. Celle qui s’est fait connaître enfant chez Disney Channel, connaît une popularité grandissante depuis son interprétation remarquée d’une adolescente en prise aux addictions dans Euphoria. Rôle qui lui a valu en 2022 un Emmy Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique.

Si Luca Guadagnino nous a habitués à une sensualité transpirante et des histoires d’amour complexes, Challengers promet de ne pas être en reste. Dans la bande-annonce récemment publiée, on découvre une Zendaya au charme envoûtant. L’actrice montre une nouvelle fois sa capacité de jeu versatile en incarnant Tashi Duncan, jeune prodige du tennis, déchirée par un triangle amoureux.

Challengers sortira le 15 septembre prochain au cinéma aux Etats-Unis. En Belgique, le film sera à visionner en ligne sur une plateforme de streaming.