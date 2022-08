Bande-annonce : voici les prochaines séries belges de la RTBF

Coproduite par la RTBF et la VRT, cette série haletante et émouvante nous replonge dans l’agitation des années 80, époque au cours de laquelle les Tueurs du Brabant semaient la terreur en Belgique.

1985 raconte cette histoire via trois jeunes (Vicky, son frère Franky et son meilleur ami Marc), avec pour toile de fond la perte de confiance de la population envers les forces de l’ordre et le monde politique. Un thème qui fait encore écho aujourd’hui…

Présentée en compétition à Canne Séries, 1985 a été très bien accueillie par le public cannois et par la critique française. Pour le média 20 minutes, "1985 imbrique avec beaucoup d’habileté les histoires intimes touchantes de ses protagonistes fictifs avec l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire belge".

Une série de huit épisodes portée par un casting bilingue, francophone et flamand : Tijmen Govaerts, Aimé Claeys, Mona Mina Leon, Roda Fawaz (Invisible, Unité 42), Guillaume Kerbusch (La Trêve), Yoann Blanc (La Trêve, Pandore) Tom Vermeir (The Twelve), Peter Van den Begin (Pandore, Tabula rasa), Titus De Voogdt (De Dag, The Twelve).