Bande-annonce : Véra de Scooby-Doo a sa série à elle

Il s’agit d’un spin-off animé humoristique à destination de la génération des adultes, celle qui a grandi avec le célèbre dessin animé (qui a déjà fêté ses 50 ans).

Le personnage de Véra, qui ose enfin parler de ce qu’elle ressent envers les autres femmes et assume son homosexualité, donne le ton directement : “J’ai enfin décidé de raconter les événements glaçants qui m’ont poussé à réunir la plus grande équipe d’enquêteurs d’énigmes de tous les temps”. Dans la série HBO Max, on retrouve Fred, Daphné et Sammy (mais malheureusement pas Scooby) dans leurs années lycées à élucider leur premier meurtre.

La série, déjà disponible aux Etats-Unis, est une création de la scénariste et comédienne Mindy Kalling qui a notamment fait partie de l'équipe de scénaristes de la version US de The Office où elle jouait le rôle de Kelly Kapoor.