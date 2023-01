Bande annonce très intrigante pour "Beau Is Afraid", le nouveau film du réalisateur de "Midsommar" avec Joaquin Phoenix

En l’espace de 2 longs-métrages, Hereditary et Midsommar, Ari Aster a fait souffler un vent nouveau sur le film d’horreur. Le stupéfiant Midsommar avait ainsi la singularité de se passer dans des paysages hyper lumineux là où le genre privilégie d’ordinaire l’obscurité et les ambiances nocturnes. Et cela pour une raison logique qui ne rendait le film que plus inquiétant encore : l’action se déroulait en Suède en été alors que la nuit n’existait pas.

Beau Is Afraid, le nouveau film du réalisateur de Midsommar avec Joaquin Phoenix s’annonce une fois encore très différent avec, visuellement, des cotés qui rappellent parfois le cinéma de Michel Gondry. Il est encore question de peur mais également d’aventure.

Une chose est sûre : on a hâte.