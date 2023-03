Bande-annonce somptueuse et riche en stars pour le prochain Wes Anderson, Asteroid City

Colorées, rétro et très léchées, les premières images d'"Asteroid City", prochain long-métrage de Wes Anderson, sont… du Wes Anderson tout craché. La bande-annonce de ce film tourné en Espagne mais dont l’intrigue prend place dans une bourgade imaginaire des Etats-Unis, en plein milieu du désert, vient d’être dévoilée.

Entre sable chaud, ciel bleu et décor 50’s on découvre tour à tour les stars qui composent ce casting cinq étoiles. Habitués du cinéma de Wes Anderson et nouvelles recrues forment une impressionnante fresque hollywoodienne : Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell, Margot Robbie, Jason Schwartzmann, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Bryan Cranston, Maya Hawke, Matt Dillon, Sophia Lillis, Jeffrey Wright, Liev Schreiber, Rupert Friend, Hong Chau, Willem Dafoe ou Jeff Goldblum.

Après "The Grand Budapest Hotel" ou encore "The French Dispatch", Wes Anderson (qui travaille en parallèle sur l’adaptation d’un recueil de nouvelles de Roald Dahl) nous plonge cette fois dans l’Amérique des années 50, au milieu d’une convention d’astronomes amateurs. Cette compétition scientifique se déroule à Asteroid City et réunit parents et enfants mais elle va être chamboulée par une série d’évènements.

Ovni, soldats, starlette et famille à la dérive, autant d’ingrédients réunis dans cette bande-annonce alléchante. Le film sortira en salles en juin prochain.