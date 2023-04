Bande-annonce pour l’adaptation en série de "Fatal Attraction" avec cette fois le point de vue de l’amante

Le thriller érotique "Fatal Attraction" ("Liaison Fatale") d’Adrian Lyne a connu un énorme succès à sa sortie en 1987 offrant aux acteurs principaux, Glenn Close et Michael Douglas, des rôles qui marqueront durablement leurs carrières. Ce film devenu culte a droit à son adaptation en série télé avec, au casting, Lizzy Caplan et Joshua Jackson. La bande-annonce vient d’être dévoilée.

Le film original racontait la liaison entre Dan Gallagher, un homme marié et père de famille, avec Alex Forrest, une femme célibataire. Supposée sans lendemain pour lui, cette aventure virera à l’obsession pour elle, entrainant une série de drames. Ancrée dans une époque bien éloignée de #MeToo, l’intrigue faisait triompher le personnage masculin et diabolisait la femme tentatrice et psychologiquement instable. Le reboot de 2023 (qui a pour scénariste, showrunner et productrice exécutive une femme, Alexandra Cunningham) veut, lui, se débarrasser de ces clichés de genre.

La série démarre de nos jours lorsque, après avoir purgé 15 ans de prison pour le meurtre d’Alex, Dan est mis en liberté conditionnelle. Il souhaite renouer avec sa famille et prouver son innocence. Le spectateur est alors plongé 15 ans plus tôt, en 2008, lorsque Dan rencontre Alex. Contrairement au film, la série s’intéresse au point de vue de la maitresse. C’est d’ailleurs ce qu’espérait Glenn Close, star du film de 1987, comme elle le confiait en interview à IndieWire il y a quelques années : "J’espère qu’ils raconteront sa trame de fond, sa version de l’histoire. C’est un être humain qui a besoin d’une grande aide. C’est une personne fragile." Elle mettait également en garde : "Il est facile de se moquer des personnes déséquilibrées et de les transformer en méchants, ce qui perpétue la stigmatisation."

Une perspective que partage Lizzy Caplan qui incarne à son tour Alex Forrest dans le reboot. Elle confiait en décembre au magazine Grazia US à propos du film original : "Le public l’a beaucoup vu à travers une perspective des années 1980 – ce type incroyable fait une erreur et maintenant cette femme horrible essaie de ruiner sa vie. Cela montre vraiment le chemin parcouru. Je ne pense pas que nous soyons à la ligne d’arrivée de la vague #MeToo et tout ce qu’elle a mis en branle. Mais l’idée que vous ne pourriez jamais refaire la version des années 1980 montre un certain degré de progrès."

Lizzy Caplan, héroïne de la série "Masters of Sex", partage l’affiche de "Fatal Attraction" avec Joshua Jackson, qui depuis la sitcom pour ados "Dawson" a parcouru du chemin en apparaissant notamment dans les séries "Fringe" et "The Affair" aux côtés de Dominic West.