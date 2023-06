Bande-annonce de One Piece en live action : réactions mitigées des fans, entre hâte et inquiétude

"One Piece" raconte les aventures de Monkey D. Luffy, un jeune pirate à la recherche du One Piece, un trésor très convoité qui fait de celui qui le trouve le "Roi des pirates". Petit problème : d’après la légende, il serait situé dans l’océan le plus dangereux. Pour s’en emparer, Luffy ne pourra pas y arriver seul, alors il fonde "l’équipage du Chapeau de Paille", composé de membres aux caractères très différents les uns des autres.

À première vue, la première saison devrait parler de la rencontre entre Luffy et son équipage, et donc couvrir les premiers volumes du manga. Le live-action vise à attirer tous les publics, que ce soit les fans de l’œuvre d’Eiichirō Oda ou les personnes qui n’y connaissent rien. Différents types de spectateurs ont réagi en masse au trailer.

"C’est sûr que ça a l’air mieux que DB évolution mais on tombe toujours dans les travers qui veulent trop coller a l’animé, c’est trop coloré. On veut voir une série pour adultes, pas un truc à la Power Rangers pour enfants. J’ai hâte de voir mais j’ai des doutes", dit un internaute.

"J’espère pour les fans de One Piece que Le montage de la BA ne reflète pas la qualité de la série. Car là c’est mauvais, en plus d’être moche", en dit un autre, plus critique.