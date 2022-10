Bande annonce de "Mercredi": le retour de Christina Ricci, interprète mythique du personnage

Autre apparition surprise : le non moins culte oncle Fétide (successivement joué par Jackie Coogan, Christopher Lloyd et Nick Kroll), est désormais interprété par le comédien et humoriste Fred Armisen, célèbre pour ses participations au Saturday Night Live. L’acteur s’est bel et bien rasé la tête pour le rôle et n’apparaîtra qu’à partir de l’avant-dernier épisode car jusque-là, il se cache. Voilà donc qui met fin aux rumeurs de Johnny Depp pour ce rôle.

Mercredi, en huit épisodes, sortira en streaming le 23 novembre 2022.