Bande-annonce "alléchante" pour la saison 2 de "The Bear"

Retour à Chicago pour y retrouver cet ours de Carmy dans sa sandwicherie The Original Beef est en pleine transformation. Une comédie dramatique gourmande dont la première saison a été un énorme succès. Dix nouveaux épisodes arrivent ce 22 juin.

Le pitch officiel : Alors qu’ils déshabillent l’endroit jusqu’à l’os, l’équipe entreprend ses propres voyages de transformation intérieure, chacun étant obligé de se confronter à son passé et de se demander qui il veut devenir dans le futur."

Deux épisodes de plus que la première saison, voilà qui devrait donner le temps nécessaire pour traiter les nombreuses questions amenées en fin de saison 1 : le nouveau restaurant va-t-il être un succès ? Sydney (Ayo Edebiri) et Richie (Ebon Moss-Bachrach) vont-ils s’entendre sur le long terme ? Carmy (Jeremy Allen White) va-t-elle finir par trouver l’équilibre travail-vie privée ? Et surtout, comment va évoluer la relation entre Sydney et Carmy ?

Encore un point d’interrogation avec Richie, le personnage le plus résistant au changement de la série. Il en a parlé : "La saison 2, vraiment, c’est une question d’équilibre à bien des égards, entre le temps et ce que cela signifie de repartir à zéro et comment vous pouvez commencer dans une direction saine. Pour quelqu’un comme Richie, je pense trouver où il s’intègre, c’est ce qu’il cherche."

La saison 2 de The Bear arrive le 22 juin aux Etats-Unis (pas encore de date pour la Belgique).