Bande annonce alléchante pour "Bros", comédie romantique LGBTQIA+ produite par Judd Apatow

Oui, l’histoire est simple et légère mais c’est exactement ce qui était voulu. D’après Stoller, "la plupart des films sur les homosexuels sont des tragédies" et sont souvent initiés par des petites productions indépendantes. C’est la première fois qu’un grand studio de cinéma propose une comédie romantique sur des personnages gays. Difficile à croire mais c’est bien vrai. Souvent, les personnages gays sont les amis branchés des héros. "Bros" est une comédie commerciale ayant pour but de proposer quelque chose de marrant mais aussi de doux et adulte.