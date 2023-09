Bande-annonce alléchante pour "Argylle" au casting 5 étoiles (dont Dua Lipa)

A la croisée du film d’action, du récit d’espionnage et de la comédie, Argylle le nouveau long-métrage de Matthew Vaughn (Kick Ass, X-Men : First Class, Kingsman) est l’un des films les plus attendus du début 2024. Sa bande-annonce au casting cinq étoiles s’ouvre sur une Dua Lipa blond platine.

Argylle raconte les (més) aventures d’Elly Conway, l’auteure solitaire d’une série de romans d’espionnage à succès. Son idée du bonheur se résume à une soirée tranquille à la maison avec son ordinateur et son chat, Alfie. Mais lorsque les intrigues de ses livres, centrées sur l’agent secret Argylle et son combat pour démanteler un réseau d’espions mondial, commencent à ressembler étrangement aux opérations secrètes d’une véritable organisation d’espions sa vie rangée bascule. Aux côtés de l’espion Aiden, Elly et son matou embarquent dans une course contre la montre aux quatre coins de la planète pour distancer de dangereux tueurs.

Matthew Vaughn, déjà aux commandes de la saga Kingsman, partage à nouveau son amour pour les histoires d’espionnage. Il s’entoure d’une riche série d’acteurs : Henry Cavill (The Witcher), Bryce Dallas Howard (Jurassic World), Sam Rockwell (La Ligne verte) mais aussi le légendaire Samuel L. Jackson (déjà dirigé par Matthew Vaughn dans Kingsman), Bryan Cranston (Breaking Bad) et donc la pop star Dua Lipa (Barbie).

Argylle sortira au cinéma le 31 janvier 2024.